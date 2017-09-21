В Пенсионном фонде рассказали, за счет чего вырастут пенсии

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов объяснил прогнозируемый рост пенсий неработающих пенсионеров на 11% в ближайшую трехлетку ростом зарплат россиян.

Ранее Дроздов сообщал, что рост пенсий неработающих пенсионеров составит 11% за период с 2018 по 2020 годы.

"За счет доходов, за счет взносов (вырастут пенсии). Растут зарплаты, растут взносы — соответственно будут расти пенсии", — сказал РИА Новости Дроздов.

Он также напомнил, что индексация пенсий в этом году будет выше инфляции 3,7%, также на 3,7% будет проиндексирована и фиксированная выплата к страховой пенсий.