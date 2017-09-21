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Общество

Роспотребнадзор: финансирования хватает на лечение трети ВИЧ-инфицированных

17:1021.09.2017
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВрачи. Архивное фотоВрачи. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Финансирование борьбы с ВИЧ в России должно быть увеличено, так как выделяемых денег хватает на антиретровирусную терапию только для трети инфицированных, сообщила журналистам в четверг старший научный сотрудник федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора Наталья Ладная.

Символ борьбы со СПИДом в лаборатории. Архивное фото
© AFP 2017 / Farooq Naeem
В Екатеринбурге объяснили "лидерство по заражениям ВИЧ"
В четверг в Екатеринбурге проходит Уральский форум "О мерах по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека и заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией". В нем принимают участие руководители и специалисты региональных министерств здравоохранения, учреждений здравоохранения, центров СПИД.

"Для нас таким неблагополучным фактором является то, что у нас очень небольшое количество больных состоит на диспансерном наблюдении и получает лечение. То есть если мы 900 тысяч имеем людей, живущих с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции, то получают антиретровирусную терапию у нас только 300 тысяч из них – то есть треть", — сказала Ладная, отметив, что причина этого, в первую очередь, в недостатке финансирования.

Пустая детская кроватка с игрушками в больнице. Архивное фото
© Fotolia / bananna
В Петербурге ребенок с ВИЧ умер после отказа родителей от лечения
По ее словам, "этого явно недостаточно". "Поскольку по мировым целям, поставленным ООН (под этими целями Российская Федерация тоже подписалась), мы должны выявить 90% ВИЧ-инфицированных, 90% из них мы должны взять на антиретровирусную терапию, и у 90% из них мы должны подавить вирусную нагрузку", — отметила эксперт, уточнив, что это позволит остановить распространение вируса.

По ее словам, на конец 2016 года в России было зарегистрировано более 1,114 миллиона ВИЧ-инфицированных, из них почти 250 тысяч скончались. "Это много, конечно. И если говорить о возрастных группах, то, например, в возрастной группе 30-35 лет уже было больше 2% ВИЧ-инфицированных, например, среди мужчин. А среди мужчин в возрасте 35-39 лет — почти 3% ВИЧ-инфицированных", — отметила Ладная.

Она также сообщила, что в России количество новых случаев ВИЧ очень высокое по сравнению с другими странами мира, и оно продолжает расти. "Темпы роста, правда, снижаются. Вы, может быть, услышите где-то в интервью, что у нас количество новых случаев в 2017 году на 3% только увеличилось, а в 2016 году – на 5%. Это действительно чуть меньше, чем в предыдущие годы. Но это радикальное отличие от общемировой тенденции, потому что в целом в странах мира количество новых случаев ВИЧ-инфекции снижается, и мы, в общем, рассчитываем тоже таких показателей добиться. Но пока не так легко нам это удается", — заключила специалист.

Распространение ВИЧ-инфекции
© РИА Новости, Инфографика
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Распространение ВИЧ-инфекции в России
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