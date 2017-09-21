Появилось видео беседы Путина с голосовым помощником "Алиса" в "Яндексе"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения офиса "Яндекса" "пообщался" с разработанным компанией голосовым помощником "Алиса". Видео беседы опубликовал телеканал RT.

Путин в шутку поинтересовался у "Алисы", не обижают ли ее в "Яндексе", на что помощник ответил словами "Окей, учту".

"Как ты себя тут чувствуешь?" — спросил президент. "Алиса" ответила, что недавно рассматривала фото котиков в "Яндексе". "Ничего лучше котиков нет", — добавила она.

Беседой с голосовым помощником Путин остался удовлетворен, хотя и отметил в шутку, что "Алиса" уклонилась от ответа на вопрос, не обижают ли ее.

Голосовой помощник "Алиса", который является аналогом сервиса Siri от Apple, будет запущен 10 октября. По словам разработчиков программы, "Алиса" не имеет аналогов в мире, так как, в отличие от прочих аналогичных программ, не распознает ключевые слова, а при ответе анализирует большие объемы информации.