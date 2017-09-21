Наказание за ВИЧ-диссидентство планируют ввести до конца года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Ответственность за распространение взглядов ВИЧ-диссидентства в России планируется ввести уже в этом году, сообщила журналистам старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД ФВУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ладная.
"Сейчас разрабатываются документы, которые позволят наказывать за распространение СПИД-диссидентских материалов и вообще представлений. И предусмотрено также увеличение ответственности родителей за причинение вреда ребенку, потому что человек может отвечать сам за свое собственное здоровье, но здоровье детей государство должно обеспечить", — сказала Ладная.
Она добавила, что документы находятся на рассмотрении. Принять их планируется уже в этом году, отметила специалист.
"Она (проблема с ВИЧ-диссидентами) остро стоит. Это вообще проблема, которая характерна почему-то для Российской Федерации больше, чем для других стран. И особенно подвержен этой проблеме Уральский федеральный округ, Свердловская область, где есть такое активное ядро СПИД-диссидентства. Конечно, они колоссальный вред наносят и, в общем, в определенном смысле совершают преступление, поскольку они повинны в смертях других людей", — отметила Ладная.
В то же время главный нарколог Свердловской области Олег Забродин сообщил журналистам в четверг, что случаи ВИЧ-диссидентства в регионе – единичны.
"Мы, к сожалению, не можем влиять на эти единичные случаи – точно так же, как не можем влиять на психически больных, которые диетами убивают своих детей. Это не тотально, и это нас не напрягает, хотя каждый отдельный ребенок, погибший в данной ситуации – это для нас трагедия", — сказал Забродин.