Наказание за ВИЧ-диссидентство планируют ввести до конца года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Ответственность за распространение взглядов ВИЧ-диссидентства в России планируется ввести уже в этом году, сообщила журналистам старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД ФВУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ладная.

В четверг в Екатеринбурге проходит Уральский форум "О мерах по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека и заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией". Ранее сообщалось, что законопроект, по которому родителей ВИЧ-инфицированных детей обяжут отправлять их на лечение, разрабатывается в Госдуме.

"Сейчас разрабатываются документы, которые позволят наказывать за распространение СПИД-диссидентских материалов и вообще представлений. И предусмотрено также увеличение ответственности родителей за причинение вреда ребенку, потому что человек может отвечать сам за свое собственное здоровье, но здоровье детей государство должно обеспечить", — сказала Ладная.

Она добавила, что документы находятся на рассмотрении. Принять их планируется уже в этом году, отметила специалист.

"Она (проблема с ВИЧ-диссидентами) остро стоит. Это вообще проблема, которая характерна почему-то для Российской Федерации больше, чем для других стран. И особенно подвержен этой проблеме Уральский федеральный округ, Свердловская область, где есть такое активное ядро СПИД-диссидентства. Конечно, они колоссальный вред наносят и, в общем, в определенном смысле совершают преступление, поскольку они повинны в смертях других людей", — отметила Ладная.

По ее словам, ВИЧ-диссиденты обычно сами являются ВИЧ-инфицированными. "Они просто выбрали для себя такой способ адаптации к заболеванию – отрицать его. Они не могут принять свое заболевание, считают, что у них нет такого заболевания и вообще такого заболевания не существует. И пока они себя чувствуют хорошо, для них не так остро и плохо ситуация обстоит. Но они других людей убеждают в этом. И у нас каждый год отмечаются смерти, – и немалое количество! – связанные со СПИД-диссидентством. И среди взрослых, и среди детей", — сообщила эксперт.

В то же время главный нарколог Свердловской области Олег Забродин сообщил журналистам в четверг, что случаи ВИЧ-диссидентства в регионе – единичны.

"Мы, к сожалению, не можем влиять на эти единичные случаи – точно так же, как не можем влиять на психически больных, которые диетами убивают своих детей. Это не тотально, и это нас не напрягает, хотя каждый отдельный ребенок, погибший в данной ситуации – это для нас трагедия", — сказал Забродин.