Все пункты проведения ЕГЭ будут самостоятельно печатать задания в 2018 году

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Все пункты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут самостоятельно печатать контрольно-измерительные материалы в 2018 году, заявила заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина на круглом столе "ЕГЭ-2017: итоги и перспективы развития форм итоговой аттестации в школе" в Общественной палате РФ.

Синюгина уточнила, что в 2017 году половина пунктов проведения экзамена использовала эту новую технологию. С ее слов, Минобрнауки и Рособрнадзор проанализировали полученные результаты и планируют подготовить специалистов для ее реализации во всех субъектах уже к следующему году.

"Все без исключения пункты проведения экзамена в 2018 году будут печатать контрольно-измерительные материалы у себя в аудиториях", — сообщила Синюгина.