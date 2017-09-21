Путин поздравил с днем рождения главу ВТБ Костина и вручил ему часы

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения главу ВТБ Андрея Костина и подарил ему наручные часы.

"Перед тем, как мы начнем работать, и до того, как мы все приземлились, давайте поздравим руководителя ВТБ Костина Андрея Леонидовича, у него сегодня день рождения. Искренне вас поздравляем", — сказал Путин, открывая встречу с бизнес-кругами.

"Я хочу вручить вам куранты", — добавил Путин, вручая Костину наручные часы в коробке.

Костин Андрей Леонидович родился 21 сентября 1956 года в Москве. В 1979 году закончил МГУ по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук. С 2002 года является президентом – председателем правления, членом наблюдательного совета ВТБ. В 2017 году получил благодарность президента РФ за большой вклад в развитие экономики страны, укрепление позиции России в глобальной нефтегазовой отрасли и успешное решение задач по улучшению инвестиционного климата в РФ. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, орденом Почета.