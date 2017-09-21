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Общество

Путин в офисе "Яндекса" пообщался с голосовым помощником "Алиса"

15:3721.09.2017
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил офис "Яндекса", осмотрел экспозицию, посвященную основным сервисам компании, побеседовал с сотрудниками, а также ознакомился с одной из новых разработок "Яндекса" — голосовым помощником "Алиса".

В завершение осмотра Путину продемонстрировали работу беспилотника, разработанного специалистами "Яндекса".

Президента сопровождали первый замглавы администрации Сергей Кириенко, помощники президента Игорь Щеголев и Андрей Белоусов, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, а также генеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож.

Человеческий мозг. Архивное фото
© Fotolia / taa22
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Во время осмотра офиса президенту показали одну из новых разработок "Яндекса" — голосовой помощник "Алиса". Это аналог сервиса Siri от Apple. Обсудить с "Алисой" пока можно не многие темы, например, погоду, маршруты по городу. В программу "Алисы" заложены и ответы — шутки, по аналогии с Siri. При этом диалог можно вести как задавая вопросы вслух, так и печатая их в чате.

"Если я ее спрошу, ответит?" — поинтересовался президент у Воложа.

Глава компании ответил утвердительно.

"Тебя тут не обижают"? – поинтересовался Путин.

"Окей, учту", — ответила "Алиса".

"Как ты себя тут чувствуешь?" — поинтересовался президент.

Голосовой помощник ответила, что рассматривает "фотографии котиков в "Яндексе". "Ничего лучше котиков нет, надеюсь, у вас тоже все хорошо", — ответила "Алиса".

Путин остался доволен демонстрацией, отметив, что "на вопрос, обижают или нет, она уклонилась от ответа".

Новая разработка компании "Яндекс" — голосовой поисковик "Алиса" будет запущен 10 октября, рассказали президенту разработчики этой системы машинного интеллекта. Они отметили, что в мире нет аналогов "Алисы", поскольку в отличие от других голосовых помощников с ним можно просто разговаривать. Она работает не по принципу распознавания ключевых слов, как уже созданные голосовые помощники, а анализирует перед ответом большие объемы информации.

Логотип компании Яндекс
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Мы сами не знаем, что она ответит. Она может давать разные ответы на один и тот же вопрос", — сказал президенту технический директор "Яндекса" Михаил Парахин.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, разработчики ответили, что угрозы человеку система не представляет, поскольку "это интеллект без воли". Между тем во время общения с пользователем, "Алиса" дает такие ответы, что возникает впечатление, что будто бы система разозлилась, обиделась или оценила юмор собеседника.

Главе государства продемонстрировали, как система может отвечать на вопросы, используя популярные разговорные обороты вроде "норм, ок" и так далее. Как пояснили Путину, система постоянно анализирует, что люди отвечают на те или иные вопросы, и запоминает эти фразы.

Создатели "Алисы" отметили, что "сначала "накачали" машину всей русской литературой, после чего она стала "давать очень депрессивные ответы", затем решили подключить ее к Твиттеру. В результате "Алиса" начала говорить как подросток, отметили они. "Алиса" уже год продолжает учиться, она все время совершенствуется", — пояснили ее создатели.

Автомобиль службы Яндекс.Такси. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Яндекс.Такси" может рассмотреть привлечение внешних инвестиций
Путин поинтересовался, какими навигационными системами оперирует "Алиса", когда поступают геолокационные запросы. Его заверили, что она использует все доступные системы, в том числе GPS, ГЛОНАСС.

Во время осмотра офиса Путину также рассказали о проектах "Яндекс.Здоровье", "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Погода", "Яндекс.Такси", о геосервисах "Яндекса", а также о новых разработках, которые планируется внедрить в уже существующие популярные приложения компании.

В финале Путину показали беспилотный автомобиль, разработанный компанией. До прихода президента интерес журналистов вызвал мужчина, сидевший за рулем "машины без водителя", но к появлению российского лидера автомобиль действительно остался без пилота. Путин понаблюдал, как гибридный автомобиль Toyota Prius тронулся и поехал по внутреннему двору "Яндекса". Президент поблагодарил за демонстрацию и отправился в Кремль на встречу с представителями бизнеса.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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radiozaboy
- Алиса, кто будет следующим президентом РФ?
- запрос не ясен, как это следующим?
15:40
21.09.2017
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