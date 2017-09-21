Путину рассказали, когда искусственный интеллект "съест" человеческий

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Искусственный интеллект вряд ли когда-нибудь полностью заменит человеческий, но в ближайшие годы машинный разум проникнет практически во все предметы, окружающие нас, рассказали президенту РФ Владимиру Путину сотрудники компании "Яндекс", в офис которой в четверг приехал глава государства.

Путина волновал вопрос, когда же искусственный интеллект "съест" человеческий.

"Надеюсь, что никогда", — ответил ему генеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож.

Однако, по его прогнозам, в ближайшее время "искусственный интеллект будет везде, во всем, что нас окружает, но его будет немного, и мы не будем этого замечать".

Говоря о следующей индустриальной революции, которая, по прогнозам "Яндекса", придется на 20-е годы 21 века, глава компании отметил, что Россия, безусловно, будет в числе ее центров.

"Центры следующей индустриальной революции будут в Сиэтле, Кремниевой долине, возможно, в Китае и Южной Корее, и совершенно точно — у нас, мы умеем делать в этой области все. Надеемся, что мы как страна и как компания будем здесь впереди", — сказал Волож во время экскурсии президента по офису "Яндекса".

Главе государства рассказали об образовательном проекте "Яндекса" — "Яндекс.Лицей", который предусматривает подготовку программистов в рамках школьного образования, а затем открывает возможности для обучения на уровне бакалавров и магистров.

Познакомили главу государства и с проектом "Яндекс. Здоровье". Это мобильная платформа для онлайн-консультаций с врачами. Как рассказали Путину создатели проекта, сервис позволяет получить совет врача 24 часа в сутки по любому вопросу. Им могут воспользоваться и люди, имеющие проблемы со слухом или голосом.

Разработчики сервиса рассчитывают, что после обработки достаточного объема данных это приложение позволит упростить рутинную работу и самих врачей, поскольку на отдельных этапах лечения их сможет заменить искусственный интеллект.