Путину рассказали, когда искусственный интеллект "съест" человеческий

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Искусственный интеллект вряд ли когда-нибудь полностью заменит человеческий, но в ближайшие годы машинный разум проникнет практически во все предметы, окружающие нас, рассказали президенту РФ Владимиру Путину сотрудники компании "Яндекс", в офис которой в четверг приехал глава государства.
Путина волновал вопрос, когда же искусственный интеллект "съест" человеческий.
"Надеюсь, что никогда", — ответил ему генеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож.
Говоря о следующей индустриальной революции, которая, по прогнозам "Яндекса", придется на 20-е годы 21 века, глава компании отметил, что Россия, безусловно, будет в числе ее центров.
"Центры следующей индустриальной революции будут в Сиэтле, Кремниевой долине, возможно, в Китае и Южной Корее, и совершенно точно — у нас, мы умеем делать в этой области все. Надеемся, что мы как страна и как компания будем здесь впереди", — сказал Волож во время экскурсии президента по офису "Яндекса".
Главе государства рассказали об образовательном проекте "Яндекса" — "Яндекс.Лицей", который предусматривает подготовку программистов в рамках школьного образования, а затем открывает возможности для обучения на уровне бакалавров и магистров.
Разработчики сервиса рассчитывают, что после обработки достаточного объема данных это приложение позволит упростить рутинную работу и самих врачей, поскольку на отдельных этапах лечения их сможет заменить искусственный интеллект.