В Госдуме поддержали проект об увеличении выплаты при ДТП

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который увеличивает максимальное страховое возмещение при ДТП, оформленном по европротоколу, до 100 тысяч рублей с 50 тысяч.

Глава комитета Анатолий Аксаков сообщил, что на рассмотрение Госдумы законопроект может быть вынесен 27 сентября.

Документ, внесенный правительством РФ, разработан в целях совершенствования процедуры оформления без участия сотрудников полиции документов о дорожно-транспортном происшествии в случаях, когда причинен только материальный ущерб, и соблюдения интересов застрахованных лиц по ОСАГО при оформлении таких документов.

Законопроектом также предлагается в качестве альтернативного варианта фиксации и передачи страховщикам информации о ДТП использовать программное обеспечение для мобильных устройств, позволяющее проводить фотосъемку транспортных средств и их повреждений на месте ДТП и передавать зафиксированные данные в автоматизированную информационную систему обязательного страхования.

Для обеспечения оперативного урегулирования последствий ДТП, сокращения количества выездов сотрудников полиции для оформления документов о ДТП без человеческих жертв документ допускает оформление документов о ДТП его участниками по европротоколу независимо от наличия у них разногласий относительно обстоятельств происшествия. При этом страховое возмещение будет осуществляться в пределах 100 тысяч рублей при условии фиксации обстоятельств ДТП техническими средствами контроля или иными предусмотренными законопроектом устройствами.

Комитет по финрынку обращает внимание, что способы фиксации и передачи страховщикам информации о фактах и обстоятельствах причинения вреда транспортному средству нуждаются в согласовании с законом о ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС". Помимо этого, комитет предлагает ко второму чтению определить в законопроекте порядок действий страхователей (потерпевших) в тех случаях, когда транспортные средства не оборудованы системой ГЛОНАСС и находятся вне зоны покрытия сети интернет.