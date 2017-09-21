В Госдуме поддержали проект об увеличении выплаты при ДТП

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который увеличивает максимальное страховое возмещение при ДТП, оформленном по европротоколу, до 100 тысяч рублей с 50 тысяч.
Глава комитета Анатолий Аксаков сообщил, что на рассмотрение Госдумы законопроект может быть вынесен 27 сентября.
Законопроектом также предлагается в качестве альтернативного варианта фиксации и передачи страховщикам информации о ДТП использовать программное обеспечение для мобильных устройств, позволяющее проводить фотосъемку транспортных средств и их повреждений на месте ДТП и передавать зафиксированные данные в автоматизированную информационную систему обязательного страхования.
Для обеспечения оперативного урегулирования последствий ДТП, сокращения количества выездов сотрудников полиции для оформления документов о ДТП без человеческих жертв документ допускает оформление документов о ДТП его участниками по европротоколу независимо от наличия у них разногласий относительно обстоятельств происшествия. При этом страховое возмещение будет осуществляться в пределах 100 тысяч рублей при условии фиксации обстоятельств ДТП техническими средствами контроля или иными предусмотренными законопроектом устройствами.