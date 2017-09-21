Москалькова попросит СК расследовать дела о пропавших в Чечне людях

ГРОЗНЫЙ, 21 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена обратиться в СК РФ с просьбой подключиться к расследованию уголовных дел, связанных с пропавшими в Чечне людьми, о которых ранее писали СМИ.

Ранее Москалькова сообщила, что правоохранительные органы возбудили 18 уголовных дел в отношении лиц, фигурировавших в опубликованном "Новой газетой" списке. Всего, по данным омбудсмена, собранным из разных источников, в том числе и СМИ, в списках значились имена 31 человек, судьбу которых омбудсмен намеревалась выяснить. Из них, как сообщила Москалькова, трое оказались живы, трое погибли в боестолкновениях в декабре прошлого года в Чечне, двое умерли естественной смертью.

"Есть нормы уголовно-процессуальные о подследственности дел. Чтобы эту подследственность изменить, нужны веские основания и это является нарушением законодательства. Но мы прорабатываем этот вопрос для того, чтобы попросить об изъятии проверочных материалов и осуществлении — или с помощью сотрудников Центрального аппарата СК или при непосредственном изъятии в Центральный аппарат для расследования. Но закон не обязывает к изъятию этих дел для расследования на уровне Следственного комитета ", — сказала Москалькова, отвечая на вопрос, есть ли возможность передать расследование уголовных дел в окружные или центральные следственные органы.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом Владимиром Путиным. Москалькова сообщала, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и направила обращение главе СК. Омбудсмен попросила СК написать уточняющийся ответ по тем фамилиям, которые перечислены "Новой газетой": речь шла о 24 людях, при этом никаких данных, кроме фамилии и инициалов, указано не было.

В июле "Новая газета" так же написала, что передала следствию список с именами 20 с лишним жителей Чечни, задержанных с конца декабря 2016 года и, по данным газеты, убитых в январе этого года. Как утверждает издание, люди были задержаны в ходе нескольких спецопераций в Чечне после преступления 17 декабря 2016 года, когда группа вооруженных людей совершила разбойное нападение на сотрудника полиции и завладела его автомашиной, а потом проникла в дом другого полицейского.