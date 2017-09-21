"Яндексу" стоит открыть офис разработки на Дальнем Востоке, считает Путин

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину в московском офисе "Яндекса" рассказали об успехах компании на рынке, а он порекомендовал задуматься об открытии офиса разработки на Дальнем Востоке.

Путин начал свое посещение "Яндекса" с короткой встречи с руководством компании — финансовым директором Грегори Абовски и гендиректором Александром Шульгиным. Они рассказали российскому лидеру, что в компании работают 7 тысяч человек, средний возраст сотрудников — 30 лет, большинство из них — выпускники российских ведущих вузов.

Президенту показали карту России с отмеченными там городами, где у "Яндекса" есть офисы разработки: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Путин отметил, что сейчас развивается Дальневосточный федеральный округ, где есть университет, и "Яндексу" стоит подумать об открытии офиса и там.

"Понимаем, замечание принято", — сказал Шульгин.

Позже он пояснил журналистам, что компания представлена во многих городах, в том числе с целью поиска талантливой молодежи.

Президенту, кроме того, рассказали о лидирующих позициях "Яндекса" среди российских компаний и в мире, а также о капитализации и обороте.

В дальнейшем президент ознакомится с проектами "Яндекса", в том числе с беспилотным автомобилем.

"Яндекс" — крупнейший в РФ поисковик. По итогам второго квартала доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) составила в среднем 54,3% (по данным аналитического сервиса "Яндекс.Радар"). В июне, по данным Liveinternet, поисковая доля "Яндекса" составила 51,3%. Во втором квартале выросла консолидированная выручка поисковика по US GAAP до 22,1 миллиарда рублей — на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скорректированная чистая прибыль выросла на 2% — до 4 миллиардов рублей.