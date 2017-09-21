ЦИК: приложение для поиска избирательных участков создадут к выборам-2018

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Мобильное приложение, с помощью которого каждый человек сможет легко найти свой избирательный участок, планируют создать к президентским выборам 2018 года, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

В четверг в Москве проходит международная конференция о современных избирательных тенденциях, организованная ЦИК России. Памфилова отметила, что российский Центризбирком исследует в том числе опыт использования новых технологий на выборах в других странах.

Она напомнила, что на региональных выборах в этом году широко применялась технология печати протоколов участковых избиркомов об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом). У наблюдателей на участках была возможность также считывать данные этих протоколов по QR-коду с мобильных устройств.

"На предстоящих выборах мы будем готовить мобильное приложение… Наблюдатель, например, сканирует сразу протоколы, может контролировать — такое есть; но еще и мобильное приложение, чтобы каждый человек легко мог найти свой участок и как лучше до него дойти", — сказала Памфилова в ходе конференции.