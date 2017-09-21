В Госдуму внесли законопроект запрещающий выезд работодателям-должникам

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на выезд из России работодателей, задерживающих выплату заработной платы.

"Законопроектом предлагается наделить федеральную трудовую инспекцию, являющуюся органом государственного федерального надзора за соблюдением трудового законодательства, правом на обращение в суд с иском (заявлением) по письменным обращениям работников в защиту их интересов и представления их интересов в суде", — говорится в пояснительной записке.

Как поясняет автор проекта, Трудовым кодексом РФ в настоящее время не предусмотрена возможность обращения в суд трудовой инспекции в защиту интересов работников. При этом самостоятельное обращение работника в суд с иском о взыскании зарплаты представляется затруднительным по ряду причин, поэтому за восстановлением своих нарушенных прав работники чаще всего обращаются не в суд, а в трудовую инспекцию и прокуратуру.

"В рамках действующего законодательства эти органы (трудовая инспекция и прокуратура) могут привлечь виновных лиц к ответственности в виде штрафа, и не располагают иными средствами стимулирования выплаты заработной платы работнику. Вместе с тем, в случае вынесения судебного решения о взыскании денежных средств в пользу работника, судебные приставы в отношении должника-работодателя могут применить принудительные меры к исполнению судебного акта, в том числе ограничение на выезд из РФ", — объясняет автор.