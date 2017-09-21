Минздрав надеется, что прививки помогут избежать эпидемии гриппа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Минздрав РФ надеется в 2017-2018 годах избежать сезонной эпидемии гриппа при условии достижения уровня вакцинации в пределах 40-45% и выше, сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

"При условии вакцинации населения…(которая) должна будет преодолеть порог 40-45% — эпидемии не будет", — сказал он.

Краевой добавил, что в 2017 году за счет федерального бюджета закуплено около 58 миллионов доз вакцин, что приблизительно на 10 миллионов доз превышает прошлогодний показатель. По его оценке, в том случае, если уровень закупки вакцин за счет бюджетов субъектов Федерации будет соответствовать показателям прошлого года (около 8 миллионов доз), то вакцинации на уровне 40% и выше "мы обязательно достигнем". По его словам, в настоящее время в регионы поставлено более 50% вакцин, полностью завершить поставки планируется к середине октября.

По оценке Краевого, прививки от гриппа целесообразно делать до середины ноября, вспышка гриппа может начаться в середине декабря и обостриться после новогодних праздников.