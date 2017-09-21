В Москву на фестиваль "Золотая осень" привезли сто тонн тыквы

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Более ста тонн тыквы привезли в Москву на фестиваль "Золотая осень", часть из них станет украшением площадок фестиваля, сообщил журналистам в четверг руководитель департамента торговли города Алексей Немерюк.

По его словам, различные сорта тыквы привезли в столицу из Волгоградской и Краснодарской областей.

"У нас продолжается череда фестивалей под общим названием "Московские сезоны". Пришло время самого крупного — "Золотая осень", — который охватывает 23 фестивальные площадки, 18 площадок региональных ярмарок, 19 сельскохозяйственных рынков и более 1 тысячи предприятий торговли", — сказал он.

С 22 сентября по 8 октября на этих площадках представят продукцию из более чем 40 регионов России — почти на всех площадках можно будет попробовать и купить сыр от российских производителей, а на Кузнецком Мосту заработает рыбный рынок, где можно будет найти свыше 460 видов рыбных и морепродуктов из 25 регионов страны.

Помимо торговли фермерской продукцией москвичей ждут около трех тысяч мастер-классов, концерты и театральные постановки.