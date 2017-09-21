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Общество

Москалькова: три человека, значившиеся в списках СМИ, погибли в Чечне

13:4621.09.2017
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фотоУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ГРОЗНЫЙ, 21 сен — РИА Новости. Три человека из списка лиц, опубликованных в "Новой газете", погибли в ходе боестолкновений в декабре прошлого года в Чечне, сообщила журналистам на пресс-конференции уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Аппарат Москальковой проверит данные о пропавших в Чечне людях
В начале апреля в "Новой газете" появился материал, где говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг эти данные, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии гонений на гомосексуалистов, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым президенту Владимиру Путину. Москалькова говорила, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям, и направила обращение главе СК. Омбудсмен просила СК уточнить информацию о 24 людях в списке газеты, по которым были указаны только фамилии и инициалы.

В июле "Новая газета" сообщила, что передала следствию список с именами 20 с лишним жителей Чечни, задержанных с конца декабря 2016 года и, по данным газеты, убитых в январе. Как утверждает издание, люди были задержаны в ходе нескольких спецопераций в Чечне после преступления 17 декабря 2016 года, когда группа вооруженных людей совершила разбойное нападение на сотрудника полиции и завладела его автомашиной, а потом проникла в дом другого полицейского.

"Три человека из этого списка погибли при боестолкновении в декабре прошлого года в Грозном", — уточнила Москалькова. По ее словам, они были ранены и доставлены в больницу.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Москалькова встретится с силовиками во время поездки в Чечню
"Мы проверили, имеется заключение судебно-медицинской экспертизы, они умерли в больнице", — сказал Москалькова. Она также сообщила, что три человека из списка живы, с двумя им удалось встретиться в Грозном, третий проживает в Москве. Еще двое умерли естественной смертью.

"Всего в списке 31 человек. Эти данные получены из разных источников. У нас по каждой фамилии есть официальное объяснение органов власти. Мы имеем процессуальные документы, по которым можем работать и осуществлять контроль",- сказала Москалькова. По ее словам, в отношении остальных лиц возбуждены уголовные дела. Москалькова сообщила, что даты возбуждения уголовных дел — это май и июнь 2017 года, то есть до опубликования в СМИ списка погибших и пропавших.

"Это тома уголовных дел, в которых собраны свидетельские показания, опросы, проделана огромная работа по этим делам", — уточнила омбудсмен. По ее словам, в отношении некоторых фигурантов этих дел судами избрана мера пресечения в виде ареста.

"У нас на руках имеются копии уголовных дел. Есть постановление об объявлении в федеральный и международный розыск фигурантов этих дел о привлечении ряда этих граждан к уголовной ответственности", — сказала Москалькова. Она подчеркнула, что намерена "до конца выяснять судьбу каждого человека", фигурировавшего в этом списке.

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