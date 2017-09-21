Москалькова: три человека, значившиеся в списках СМИ, погибли в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 21 сен — РИА Новости. Три человека из списка лиц, опубликованных в "Новой газете", погибли в ходе боестолкновений в декабре прошлого года в Чечне, сообщила журналистам на пресс-конференции уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
В июле "Новая газета" сообщила, что передала следствию список с именами 20 с лишним жителей Чечни, задержанных с конца декабря 2016 года и, по данным газеты, убитых в январе. Как утверждает издание, люди были задержаны в ходе нескольких спецопераций в Чечне после преступления 17 декабря 2016 года, когда группа вооруженных людей совершила разбойное нападение на сотрудника полиции и завладела его автомашиной, а потом проникла в дом другого полицейского.
"Три человека из этого списка погибли при боестолкновении в декабре прошлого года в Грозном", — уточнила Москалькова. По ее словам, они были ранены и доставлены в больницу.
"Всего в списке 31 человек. Эти данные получены из разных источников. У нас по каждой фамилии есть официальное объяснение органов власти. Мы имеем процессуальные документы, по которым можем работать и осуществлять контроль",- сказала Москалькова. По ее словам, в отношении остальных лиц возбуждены уголовные дела. Москалькова сообщила, что даты возбуждения уголовных дел — это май и июнь 2017 года, то есть до опубликования в СМИ списка погибших и пропавших.
"Это тома уголовных дел, в которых собраны свидетельские показания, опросы, проделана огромная работа по этим делам", — уточнила омбудсмен. По ее словам, в отношении некоторых фигурантов этих дел судами избрана мера пресечения в виде ареста.
"У нас на руках имеются копии уголовных дел. Есть постановление об объявлении в федеральный и международный розыск фигурантов этих дел о привлечении ряда этих граждан к уголовной ответственности", — сказала Москалькова. Она подчеркнула, что намерена "до конца выяснять судьбу каждого человека", фигурировавшего в этом списке.