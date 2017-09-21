МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в московский офис компании "Яндекс", передает корреспондент РИА Новости.

Путина сопровождают помощник Андрей Белоусов, замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко и глава Минсвязи Николай Никифоров.

Глава государства ознакомится со всеми основными проектами IT-компаний, в том числе с сервисами, посвященными интернет-торговле, здоровью, погоде и пассажирским перевозкам. Затем Путину покажут разработанный компанией беспилотный автомобиль.

Путину кроме того покажут голосового помощника Алису. Пока программа находится в разработке: в ответ на голосовой или письменный запрос она может показать пользователю маршруты по городу или рассказать о погоде.