В ФССП рассказали о переходе на электронный обмен документами с ФНС и ГИБДД

СУЗДАЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Служба судебных приставов, налоговая служба и ГИБДД довели уже практически до 100% долю документов, которыми они обмениваются в электронном виде, сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.
В качестве примера взаимодействия с ФНС Аристов привел получение информации о счетах должников, которое позволит судебному приставу сразу выносить постановление о взыскании средств со счетов или накладывать аресты без направления запросов в банки.
От ГИБДД приставам поступают в основном исполнительные документы, как правило, это штрафы за нарушение правил дорожного движения.
"Реализация межведомственного взаимодействия в электронном виде позволила существенно повысить оперативность… и сократить затраты на исполнение постановлений по делам об административном правонарушении, выданных органами Госавтоинспекции. Также в органы ГИБДД направляются в электронном виде запросы о наличии у должника автотранспорта для последующего обращения на его взыскание", — сказал глава ФССП.