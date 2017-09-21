В ФССП рассказали о переходе на электронный обмен документами с ФНС и ГИБДД

СУЗДАЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Служба судебных приставов, налоговая служба и ГИБДД довели уже практически до 100% долю документов, которыми они обмениваются в электронном виде, сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

"Важным совместным достижением службы приставов, налоговой службы и Госавтоинспекции является предъявление исполнительных документов в электронном виде от этих органов госвласти, а также направление им постановлений судебных приставов в электронном виде. Документооборот с ними на 95% осуществляется исключительно в электронном виде", — сказал Аристов в ходе восьмой международной научно-практической конференции по вопросам принудительного исполнения.

В качестве примера взаимодействия с ФНС Аристов привел получение информации о счетах должников, которое позволит судебному приставу сразу выносить постановление о взыскании средств со счетов или накладывать аресты без направления запросов в банки.

От ГИБДД приставам поступают в основном исполнительные документы, как правило, это штрафы за нарушение правил дорожного движения.

"Реализация межведомственного взаимодействия в электронном виде позволила существенно повысить оперативность… и сократить затраты на исполнение постановлений по делам об административном правонарушении, выданных органами Госавтоинспекции. Также в органы ГИБДД направляются в электронном виде запросы о наличии у должника автотранспорта для последующего обращения на его взыскание", — сказал глава ФССП.