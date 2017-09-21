Журналистам показали новый шпиль здания МИД РФ

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Журналистам показали новый шпиль здания российского Министерства иностранных дел на Смоленской площади.

Основные работы по полной замене старой конструкции начались в конце сентября 2016 года и завершились спустя почти год. Первоначально шпиля не было в проекте здания — первой среди "сталинских высоток". Согласно легенде, когда основной этап строительства был практически закончен, Иосиф Сталин поручил устанавливать шпили на всех подобных строениях. В итоге шпиль собрали в авральном порядке из тех материалов, которые, как объяснял директор департамента капитального строительства и собственности за рубежом МИД РФ Владимир Потапкин, оказались под рукой. Спустя некоторое время было проведен анализ конструкции и выяснилось, что примененный вид стали нельзя использовать при подобном строительстве.

Таким образом, старый шпиль был полностью разобран. Часть облицовки той конструкции была порезана на мелкие кусочки и роздана в качестве новогодних сувениров пулу журналистов, которые освещают деятельность министерства.

Новый, сделанный из высокопрочных материалов шпиль, по словам Потапкина, примерно на 50 тонн легче, чем старый. Внешне он ничем не отличается от демонтированного, его высота составляет все те же 56 метров.

Журналисты обратили внимание, что шпиль МИД значительно светлее, чем остальная часть здания. Потапкин пояснил, что через год облицовка немного потемнеет, таким образом, бросающаяся в глаза граница между старым и новым будет стерта.

Генеральный директор ФГБУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации комплекса зданий Министерства иностранных дел Российской Федерации" Олег Саевский, в свою очередь, заверил, что новое сооружение при нормальной эксплуатации прослужит "стол лет как минимум".

Репортеры, зачарованные открывающимся со шпиля видом на Москву, предложили сделать панорамную площадку для всех желающих. Но, похоже, этой идее не суждено будет сбыться. "Все-таки это режимный объект, и открывать здесь панорамную площадку или нет — это не мне решать", — сказал Саевский.