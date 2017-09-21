МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая внесла в четверг в нижнюю палату законопроект, запрещающий повторный возврат документов гражданам при оказании госуслуг в МФЦ и устраняющий саму возможность волокиты и затягивания сроков рассмотрения заявлений и жалоб граждан.

"Законопроектом устанавливается невозможность повторного возврата документов по новым основаниям, не заявленным ранее. То есть гражданин не придет в МФЦ или любое другое место оказания госуслуг с исправленными документами и его не "развернут" переделывать что-то еще", — сообщила Яровая журналистам.

Со слов парламентария, это убережет человека от траты времени, сил и нервов, а также даст возможность планировать сроки получения услуги и быть уверенным, что они не изменятся.

Яровая пояснила, что повторный возврат допустим только в двух случаях: при выявлении противоправных или ошибочных действий работника МФЦ либо при изменении законодательства. Кроме того, возврат документов должен быть подтвержден актом руководителя МФЦ о факте привлечения сотрудника к ответственности за противоправное или ошибочное действие.

"Если гражданину потребуется обжаловать решения или действия органа, предоставляющего госуслугу, то это можно будет сделать в течение 10 дней, а не 15, как было ранее. В случае обжалования отказа в приёме документов или нарушения сроков — в течение трех дней, т.е. у гражданина появляется возможность получить ответ менее чем за неделю", — пояснила вице-спикер.

"При удовлетворении жалобы, заявитель будет проинформирован о действиях госоргана, направленных на то, чтобы исправить ситуацию, а также получит извинения за доставленные неудобства и информацию о необходимых действиях для получения услуги", — добавила она.