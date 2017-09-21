Россия приблизилась к США по распространенности ожирения, заявил эксперт

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия по уровню распространения ожирения среди населения приблизилась к США, сказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов.

"Мы уже фактически приблизились к распространенности ожирения в США, где эта величина составляет 5%", — сказал Бойцов на конгрессе кардиологов.

Он отметил, что это произошло из-за изменений в структуре питания населения: люди стали больше потреблять насыщенных жиров, соли и сладких газированных напитков, которые особенно популярны среди молодежи.

"Растет распространенность ожирения среди детей… В Москве распространенность ожирения среди детей по сравнению с серединой 90-х годов выросла уже в два раза. Это значит, что к совершеннолетию они уже подойдут людьми, имеющими ожирение. Если раньше ожирение становилось проблемой в возрасте 35-40 лет, особенно для мужчин, сейчас этот временной отрезок сдвинулся", — добавил Бойцов.