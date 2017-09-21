В МИД России надеются на возвращение семьи сапсанов после замены шпиля

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В МИД РФ надеются, что семья сапсанов, ранее облюбовавшая шпиль здания министерства и покинувшая его в связи с началом работ по его замене, вернется на полюбившееся ей место, заявил РИА Новости директор департамента капитального строительства и собственности за рубежом российского внешнеполитического ведомства Владимир Потапкин.

В Москве завершилась продолжавшаяся год замена шпиля на здании МИД России. До демонтажа конструкции в ней обитала семья сапсанов. После начала строительных работ птицы, предположительно, перелетели на гостиницу "Рэдиссон Ройал" (бывшая "Украина") — другую "Сталинскую высотку".

По словам Потапкина, один из сапсанов уже прилетал в новый шпиль МИД. "Один из них был здесь в пятницу. Он сел на одну из башен, посмотрел… Я думаю, что они вернутся", — считает директор департамента.

Он отметил, что сапсаны "по своей природе занимают наиболее верхние точки в городе, и одна из таких точек, конечно, не останется неосвоенной". "Она им удобна, для того чтобы сверху наблюдать и заниматься ловлей своей добычи", — пояснила Потапкин.