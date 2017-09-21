Сразу снять ограничения на выезд за рубеж после оплаты долга не получится

СУЗДАЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Снять ограничение на выезд за рубеж в аэропорту, сразу же после оплаты долга, пока невозможно, с 1 октября ограничение будут снимать в течение суток, сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

Ранее был подписан закон об электронном взаимодействии ФССП с погранслужбой в вопросе снятия ограничения на выезд, он вступает в силу с 1 октября.

По словам Аристова, уже полгода ФССП и Погранслужба ФСБ России в пилотном режиме отрабатывают процедуру межведомственного взаимодействия по вопросу быстрого снятия ограничения на выезд за границу, и работа идет успешно.

"Но хотел бы сказать откровенно и честно, что после оплаты долга в аэропорту моментально снять ограничение, к сожалению, пока невозможно, потому что в законе написано, что мы снимаем ограничение в течение суток после поступления информации об оплате в государственную информационную систему о государственных муниципальных платежах", — сказал Аристов журналистам.

Приставы отслеживают поступление платежей и по получении этой информации сразу выносят постановление о снятии ограничения на выезд. "Предполагаем в идеале, что это составит одни сутки с 1 октября 2017 года", — сказал Аристов.

Он добавил, что дальше в ходе работы будут разрабатываться механизмы совершенствования, в том числе процедуры электронного взаимодействия с Пограничной службой.