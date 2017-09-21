В России решили проблему двойных штрафов от ГАИ, заявил глава ФССП

СУЗДАЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Российским приставам удалось решить проблему повторных штрафов, ошибочно начисляемых от лица автоинспекции, сообщил журналистам в четверг глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

Проблема состояла в том, что постановления приходили приставам без автоматической проверки оплаты.

"Сейчас мы с ГИБДД и Минкомсвязи проблему устранили. Все постановления ГИБДД приходят нам в электронной форме и автоматически проверяются по Государственной информационной системе платежа. Если штраф уже добровольно оплачен, то эта информация выявляется и постановление считается исполненным", — сказал Аристов.

Он выразил надежду, что теперь случаи двойной оплаты штрафов станут единичными.