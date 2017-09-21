Татарстану нужен хороший уровень обучения русскому языку, заявил Минниханов

КАЗАНЬ, 21 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Министерство образования и науки Татарстана должно сделать акцент на обеспечение высокого уровня знаний и владения русским языком и совершенствовать методику преподавания татарского языка, чтобы не вызывать нареканий жителей республики, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
"Особого внимания требуют вопросы языковой политики. При сохранении приоритетов изучения государственных и родных языков министерству образования и науки республики надо сделать акцент на обеспечение высокого уровня знаний и владения русским языком", — сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту Татарстана.
Вместе с тем, по словам главы республики, необходимо совершенствовать методику преподавания татарского языка как государственного языка Татарстана, а также подготовку и переподготовку учителей. В целом при изучении языков, по его мнению, следует развивать прежде всего коммуникативные навыки.
"Эти задачи неоднократно ставились перед министерством образования и науки республики. Однако эффективность проводимой работы по-прежнему невысока и вызывает обоснованные нарекания граждан. Министерству, как центру ответственности, следует сделать соответствующие выводы и принять необходимые меры", — подчеркнул Минниханов.
Министерство образования и науки Татарстана, давая разъяснения по вопросу обучения татарскому языку в общеобразовательных учреждениях, отмечало, что Конституция РФ признает за регионами право устанавливать государственные языки субъекта РФ, а Конституцией Татарстана в качестве государственных языков республики установлены русский и татарский языки. Соответственно татарский язык как обязательный предмет подлежит изучению во всех общеобразовательных учреждениях Татарстана. При этом, по информации министерства образования и науки республики, принимаются меры по совершенствованию методик и технологий обучения татарскому языку.
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