Татарстану нужен хороший уровень обучения русскому языку, заявил Минниханов

КАЗАНЬ, 21 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Министерство образования и науки Татарстана должно сделать акцент на обеспечение высокого уровня знаний и владения русским языком и совершенствовать методику преподавания татарского языка, чтобы не вызывать нареканий жителей республики, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Минниханов в четверг обратился к Госсовету Татарстана с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении республики. Традиционно послание определяет стратегию дальнейшего комплексного развития Татарстана и программу деятельности госорганов всех уровней по эффективному развитию экономики, социальной сферы, культуры.

"Особого внимания требуют вопросы языковой политики. При сохранении приоритетов изучения государственных и родных языков министерству образования и науки республики надо сделать акцент на обеспечение высокого уровня знаний и владения русским языком", — сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту Татарстана.

Вместе с тем, по словам главы республики, необходимо совершенствовать методику преподавания татарского языка как государственного языка Татарстана, а также подготовку и переподготовку учителей. В целом при изучении языков, по его мнению, следует развивать прежде всего коммуникативные навыки.

"Эти задачи неоднократно ставились перед министерством образования и науки республики. Однако эффективность проводимой работы по-прежнему невысока и вызывает обоснованные нарекания граждан. Министерству, как центру ответственности, следует сделать соответствующие выводы и принять необходимые меры", — подчеркнул Минниханов.

Родители учеников отдельных классов в Татарстане в последнее время стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры об отказе от проведения уроков татарского языка для их детей или сокращении количества уроков этого предмета, в соцсетях появились призывы к отказу от изучения татарского языка. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков по изучению русского языка.

Министерство образования и науки Татарстана, давая разъяснения по вопросу обучения татарскому языку в общеобразовательных учреждениях, отмечало, что Конституция РФ признает за регионами право устанавливать государственные языки субъекта РФ, а Конституцией Татарстана в качестве государственных языков республики установлены русский и татарский языки. Соответственно татарский язык как обязательный предмет подлежит изучению во всех общеобразовательных учреждениях Татарстана. При этом, по информации министерства образования и науки республики, принимаются меры по совершенствованию методик и технологий обучения татарскому языку.

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