Путин призвал россиян заботиться о родине

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму участникам торжественных мероприятий, посвященных 1115-й годовщине зарождения российской государственности и 155-й годовщине открытия памятника "Тысячелетие России", отметив необходимость беречь непреходящие ценности патриотизма, заботиться о Родине, сообщается на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с 1155-летием зарождения российской государственности. Этот юбилей знаменует важный этап российской истории – именно тогда, в далеком 862 году, наши предки избрали путь построения сильного государства – на основе единения и согласия", — говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул символичность того, что праздничные мероприятия проходят на древней Новгородской земле, "где формировались традиции гражданственности, богатейшее культурное, духовно-нравственное наследие нашего народа, ковалась его ратная слава". Российский президент отметил, что в знак признания заслуг Великого Новгорода и роли в судьбе Отечества – 155 лет назад здесь был воздвигнут величественный памятник "Тысячелетие России".

"Наша общая задача – свято чтить достояние многих поколений предшественников, свято беречь непреходящие ценности патриотизма, заботиться о благополучии и процветании Родины", — заключил президент в поздравлении.

Участников торжественных мероприятий поздравил и премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Торжества по случаю этой знаменательной даты неслучайно проходят в вашем городе. Великий Новгород сыграл особую роль в становлении и развитии Российского государства, в его истории и культуре. Здесь, на пересечении торговых магистралей Средневековья, нашими предками был создан один из красивейших русских городов", — говорится в телеграмме Медведева, опубликованной на сайте правительства.

Как отметил премьер, на Новгородской земле соприкасались и обогащали друг друга культуры самых разных народов, и благодаря их сотрудничеству и согласию Новгород достиг процветания и обрел серьезное международное влияние.

"Сегодняшняя дата — это не только веха нашей богатейшей истории. Она помогает осознать значение таких городов, как Великий Новгород. Учит, насколько важно понимать прошлое, знать свою историю, уважать традиции нашего народа. Это необходимо для развития России", — подчеркнул Медведев.