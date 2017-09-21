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Общество

В Татарстане открыли памятник погибшему в Сирии Герою России Ахметшину

12:1621.09.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРоссийские фронтовые бомбардировщики Су-24 на авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия. Архивное фотоРоссийские фронтовые бомбардировщики Су-24 на авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СЕЛО АТАБАЕВО (Татарстан), 21 сен — РИА Новости. Памятник Герою России Марату Ахметшину, который погиб в прошлом году при выполнении воинского долга в Сирии, открыли в селе Атабаево в Татарстане.

Ситуация в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В церемонии открытия приняли участие заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова и президент Татарстана Рустам Минниханов.

"На особом счету нашей памяти герои, отдавшие свои жизни за свободу и независимость родины. Мы восхищаемся волей и силой духа людей, которые в критический для себя момент, несмотря на смертельную опасность, не пожалели свои жизни, защищая интересы нашей страны", — сказала Шевцова на церемонии открытия в четверг.

По словам замминистра, Татарстан воспитал много замечательных людей, любивших родину и проявивших в минуту испытания стойкость, мужество и веру. "Таким замечательным человеком, настоящим офицером и патриотом был и навсегда останется в нашей памяти Герой Российской Федерации, капитан Марат Радикович Ахметшин. Родился Марат в военном гарнизоне на Камчатке и с детства мечтал продолжить семейную военную династию: его дед служил на военном эсминце, отце летал на сверхзвуковых истребителях-перехватчиках. Свою мечту Марат осуществил, поступив в Казанское высшее артиллерийское училище, навсегда связав свою судьбу с армией", — рассказала Шевцова, добавив, что "его жизнь — замечательный пример беззаветного служения родине, духовный и нравственный ориентир для его детей и для всех нас, родина помнит о нем и скорбит".

"Вечная память всем, кто отдал свои жизни ради спокойствия и мира и защиты нашей страны от международного терроризма", — добавила замглавы Минобороны.

Пилот в корабельном истребителе Су-33 ВКС РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Под Ульяновском открыли памятник погибшему в Сирии летчику Хабибуллину
В свою очередь, Минниханов назвал погибшего в Сирии военнослужащего примером беззаветного служения родине.

"Татарстан может гордиться своими сыновьями, они — гордость России… Марат Ахметшин совершил героический подвиг при выполнении боевых задач в Сирии. Его поступок — пример беззаветного служения Отечеству, отваги, мужества и высоких личных качеств", — сказал президент республики.

Памятник был открыт по инициативе министерства обороны, которую поддержал Минниханов. Монумент изготовил ростовский скульптор Анатолий Дементьев за 2,5-3 месяца. Бюст и постамент выполнены из литьевого гранита, общий вес памятника — 2,5 тонны.

О герое

Марат Ахметшин родился 27 июня 1980 года в Елизово Камчатской области (ныне Камчатский край) в семье потомственных военных. Свой подвиг он совершил в Сирии — вблизи Пальмиры артиллерийский разведчик капитан Ахметшин вступил в бой с превосходящими силами противника. Отражая атаку боевиков, офицер уничтожил несколько боевых машин, но получил при этом три смертельных ранения.

Ахметшин похоронен 6 июня 2016 года в деревне Атабаево Лаишевского района Республики Татарстан. Звание Героя России капитану российской армии посмертно присвоено 23 июня 2016 года за мужество и героизм при выполнении специальных задач.

В начале 2017 года школе номер 113 в Казани и Атабаевской школе было присвоено имя Героя России Марата Ахметшина. Марат Ахметшин учился в 113-ой школе с 1988 по 1997 годы. У входа в школу также расположена мемориальная доска в память о нем, там же будет установлен его бюст.

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