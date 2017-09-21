Гарик Burito пригласил дуэт из "Ты супер! Танцы" выступить на его концерте

Алиса и Артём Наумовы и певец Burito на проекте Ты супер! Танцы

Алиса и Артём Наумовы и певец Burito на проекте Ты супер! Танцы

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Популярный певец Burito приехал поддержать Артема и Алису Наумовых, которые участвуют в проекте "Ты супер! Танцы".

Алиса и Артем, брат и сестра из Киреевска, выступают в стиле хип-хоп-аэробика. За три года они сумели стать кандидатами в мастера по этому виду спорта. Кроме того, Алиса — член сборной России и состоит в Федерации фитнес-аэробики. Группа, в составе которой Наумовы выступают на соревнованиях, неоднократно завоевывала призы на крупных международных, европейских, всероссийских конкурсах и фестивалях. И Артем, и Алиса мечтают связать свою дальнейшую жизнь с танцами, а в будущем — стать преподавателями.

Свой номер для отборочных испытаний брат и сестра подготовили под песню Гарика Burito. Певец признался, что был очень тронут, и уже за кулисами предложил Наумовым принять участие в его сольном концерте, который пройдет 19 ноября в клубе "Известия Hall".

"Мероприятия такого рода вызывают во мне особый эмоциональный стресс: невозможно спокойно смотреть на то, как люди погружаются в твою песню благодаря искусству, жанровости. Я чутко переживаю такие вещи, потому что каждая из песен пропитана собственной болью, мироощущением. Поэтому первое, на что я обращаю внимание, — это то, как человек прочувствовал ее. Ребята, конечно же, очень тронули меня — и особенно тем, что танцевали в стилях, на которых я, как человек, с детства танцевавший на улице, вырос. Будет здорово, если ребята смогут выступить и на нашем сольном концерте!" — сказал Гарик Burito.

© Фото : PR НТВ Алиса и Артём Наумовы во время выступления в рамках проекта "Ты супер! Танцы" © Фото : PR НТВ Алиса и Артём Наумовы во время выступления в рамках проекта "Ты супер! Танцы"

Выступление Алисы и Артема Наумовых, а также их встречу с Burito зрители смогут увидеть в эту субботу в 20.00 на канале НТВ.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты. Участники конкурса — дети, оставшиеся без попечения родителей. Более 140 юных танцоров продемонстрируют свои хореографические способности.