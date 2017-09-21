Минприроды объяснило высокий уровень загрязнения воздуха в Приангарье

ИРКУТСК, 21 сен – РИА Новости. Основная причина высокого уровня загрязнения воздуха в ряде городов Иркутской области объясняется сосредоточенностью вредных промышленных производств, заявила РИА Новости начальник отдела государственной экологической экспертизы министерства природных ресурсов и экологии региона Любовь Афанасьева.

Министерство природы РФ составило список 20 городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы, сообщила газета "Известия" со ссылкой на государственный доклад ведомства "О состоянии и об охране окружающей среды России". В топе-20 сразу пять городов Иркутской области — Братск, Зима, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов.

"Высокое содержание вредных веществ в атмосферном воздухе городов Иркутской области, перечисленных Минприроды РФ, объясняется, прежде всего, сосредоточенностью вредных промышленных производств, а также большим количеством транспорта", — пояснила Афанасьева.

Как негативный фактор она также отметила климатические особенности региона: вредные вещества слабо рассеиваются, скапливаясь в воздухе над небольшой территорией.

При этом специалист минприроды региона отметила, что за последние несколько лет предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе таких промышленных центров, как Братск и Шелехов, снижаются.