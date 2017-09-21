Минприроды объяснило высокий уровень загрязнения воздуха в Приангарье

ИРКУТСК, 21 сен – РИА Новости. Основная причина высокого уровня загрязнения воздуха в ряде городов Иркутской области объясняется сосредоточенностью вредных промышленных производств, заявила РИА Новости начальник отдела государственной экологической экспертизы министерства природных ресурсов и экологии региона Любовь Афанасьева.
"Высокое содержание вредных веществ в атмосферном воздухе городов Иркутской области, перечисленных Минприроды РФ, объясняется, прежде всего, сосредоточенностью вредных промышленных производств, а также большим количеством транспорта", — пояснила Афанасьева.
При этом специалист минприроды региона отметила, что за последние несколько лет предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе таких промышленных центров, как Братск и Шелехов, снижаются.