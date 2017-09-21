Кузен шведского короля прибыл в Крым

ПОСЕЛОК МАССАНДРА (Крым), 21 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Кузен шведского короля Карла XVI Густава, потомок династии Романовых граф Ян Бернадотт с супругой Гуниллой прибыли в Крым, на головном заводе объединения ФГУП ПАО "Массандра" их встретила генеральный директор предприятия Янина Павленко и коллектив.
"Мы рады приветствовать вас в российском Крыму и познакомить вас с крупнейшей коллекцией вин в Российской Федерации", — сказала, встречая гостей, гендиректор предприятия.
"Я и моя жена действительно счастливы быть здесь. Мы надеемся провести отлично время и продегустировать ваши вина", — сказал в свою очередь граф.
Одним из пунктов программы визита является переговоры о возможном производстве линейки вин под брендом "Romanov-Массандра", сообщила РИА Новости Павленко.
Как рассказали виноделы предприятия, подвалы и коллекцию "Массандры" ранее уже посещали высокие гости из Швеции: в 2003 году здесь с официальным визитом побывал король Швеции Карл XVI Густав, о чем имеется запись в книге почетных гостей.
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