Кузен шведского короля прибыл в Крым

Визит потомка династии Романовых графа Яна Бернадотта с супругой Гуниллой на завод Массандра в Крыму

Визит потомка династии Романовых графа Яна Бернадотта с супругой Гуниллой на завод Массандра в Крыму

ПОСЕЛОК МАССАНДРА (Крым), 21 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Кузен шведского короля Карла XVI Густава, потомок династии Романовых граф Ян Бернадотт с супругой Гуниллой прибыли в Крым, на головном заводе объединения ФГУП ПАО "Массандра" их встретила генеральный директор предприятия Янина Павленко и коллектив.

В программе визита высокого гостя, который считается знатоком и ценителем вина, осмотр уникальной коллекции "Массандры", заложенной в подвалах Массандры со времен князя Голицына. Для гостей проведут экскурсию и дегустацию вин предприятия.

"Мы рады приветствовать вас в российском Крыму и познакомить вас с крупнейшей коллекцией вин в Российской Федерации", — сказала, встречая гостей, гендиректор предприятия.

© РИА Новости / Максим Грознов Визит потомка династии Романовых графа Яна Бернадотта с супругой Гуниллой на завод "Массандра" в Крыму © РИА Новости / Максим Грознов Визит потомка династии Романовых графа Яна Бернадотта с супругой Гуниллой на завод "Массандра" в Крыму

"Я и моя жена действительно счастливы быть здесь. Мы надеемся провести отлично время и продегустировать ваши вина", — сказал в свою очередь граф.

Одним из пунктов программы визита является переговоры о возможном производстве линейки вин под брендом "Romanov-Массандра", сообщила РИА Новости Павленко.

Как рассказали виноделы предприятия, подвалы и коллекцию "Массандры" ранее уже посещали высокие гости из Швеции: в 2003 году здесь с официальным визитом побывал король Швеции Карл XVI Густав, о чем имеется запись в книге почетных гостей.

"Массандра" — предприятие управления делами президента РФ. Это крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода включает восемь филиалов, каждый из которых имеет свои исторические традиции. Виноградники объединения тянутся на 180 километров от Фороса до Судака, это позволило "Массандре" стать первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.

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