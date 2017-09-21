Более 20% россиян связывают стрельбу в Ивантеевке с влиянием интернета

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Более 20% россиян винят интернет в трагических событиях в школе в подмосковной Ивантеевке, где в начале сентября девятиклассник устроил стрельбу, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Сообщается также, что после событий в Ивантеевке абсолютное большинство россиян — 85% — высказываются за сохранение в школах ставки психолога, при этом 76% считают, что он мог бы предотвратить случившееся. Как отмечают социологи, эти доли высоки во всех социальных группах независимо от пола, материального положения и места жительства.
В подмосковной Ивантеевке 5 сентября девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика – переломы и ушибы.
Соседи "ивантеевского стрелка" рассказали РИА Новости, что тот всегда был спокойным, "никогда не проявлял агрессию" и "ничего необычного" за его семьей не замечали. Однако некоторые ученики школы сообщили, что задержанный систематически подвергался унижениям со стороны одноклассников, при этом руководство школы никак на это не реагировало.