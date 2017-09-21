Более 20% россиян связывают стрельбу в Ивантеевке с влиянием интернета

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Более 20% россиян винят интернет в трагических событиях в школе в подмосковной Ивантеевке, где в начале сентября девятиклассник устроил стрельбу, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Ответственность за случившееся граждане нашей страны склонны возлагать на семью школьника (48%)…Также одной из главных причин трагедии россияне называют негативное влияние интернета (21%). Среди обеспеченных (15%), молодежи (14% в возрасте 18-24 лет), а также жителей Москвы и Санкт-Петербурга (11%) такое мнение разделяет заметно меньше респондентов", — говорится в исследовании.

Сообщается также, что после событий в Ивантеевке абсолютное большинство россиян — 85% — высказываются за сохранение в школах ставки психолога, при этом 76% считают, что он мог бы предотвратить случившееся. Как отмечают социологи, эти доли высоки во всех социальных группах независимо от пола, материального положения и места жительства.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 15-16 сентября среди россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью среди 1,2 тысячи респондентов.

В подмосковной Ивантеевке 5 сентября девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика – переломы и ушибы.

Подросток был задержан, в его отношении сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", а затем следователи дополнительно квалифицировали его действия как "Покушение на убийство". Суд 8 сентября инициировал арест школьника до 5 ноября. Также в связи с инцидентом заведено дело о халатности, прокуратура инициировала проверку в отношении органов профилактики.

Соседи "ивантеевского стрелка" рассказали РИА Новости, что тот всегда был спокойным, "никогда не проявлял агрессию" и "ничего необычного" за его семьей не замечали. Однако некоторые ученики школы сообщили, что задержанный систематически подвергался унижениям со стороны одноклассников, при этом руководство школы никак на это не реагировало.