Сын Караченцова рассказал о состоянии артиста

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Состояние народного артиста России Николая Караченцова не ухудшилось, оно остается стабильным; актера перевели в реанимацию по итогам полного обследования, рассказал РИА Новости его сын Андрей.

Ранее в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили, что состояние Николая Караченцова ухудшилось, его перевели в реанимацию.

"Состояние Николая Петровича не ухудшилось и остается стабильным, как все последнее время. А в реанимацию он переведен после полного обследования, которое было проведено. Это обычная практика", — сказал Андрей Караченцов.

Караченцов был госпитализирован в понедельник в отделение нейрохирургии. Сын актера ранее рассказал РИА Новости, что его отец был госпитализирован для планового обследования и пробудет в больнице около двух недель. Накануне медики сообщали, что состояние Караченцова оценивается как средней степени тяжести.

В феврале актер также был госпитализирован в нейрохирургию института Склифосовского после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. По стечению обстоятельств авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и 12 лет назад. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.