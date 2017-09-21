Шесть новых аудиогидов появилось для пассажиров электричек

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Для пассажиров электричек появилось шесть новых аудиогидов, подготовленных Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК). Звуковые путеводители рассказывают интересные факты о станциях, населенных пунктах и достопримечательностях рядом с теми местами, где проезжает поезд, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Речь идет об экскурсиях "Велокульттур. Дмитров" для тех, кто на электричке едет с велосипедом и планирует велопрогулки по Дмитрову, а также путеводителях "Москва — Можайск", "Москва — Ожерелье", "Москва — Рязань", "Дмитров — Дубна" и "Москва — Коломна". Скачать их можно бесплатно с помощью QR-кода, размещенного на стикерах в поездах, а также на сайте компании.

"С начала этого года пассажиры ЦППК 195 тысяч раз установили и прослушали аудиогиды для электричек. Сейчас для скачивания доступны 23 аудиоистории о достопримечательностях Москвы, Подмосковья и других регионов Центрального федерального округа", — приводится в сообщении цитата представителей пресс-службы ЦППК.

Аудиосопровождение для пассажиров электричек с рассказами об интересных местах в пути было запущено в начале 2017 года в рамках проекта "Говорящие экспрессы". Над материалом для путеводителей работали тревел-журналисты, путешественники и сотрудники музеев Москвы и Московской области.