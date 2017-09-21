Минприроды назвало самые грязные российские города

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Министерство природы назвало города с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы, сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад ведомства.
Самыми грязными федеральными округами признаны Дальневосточный, Сибирский и Уральский. По данным издания, в СФО лидерами по загрязнению воздуха оказались Красноярский и Алтайский края, Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области.
Отмечается также, что общий объем выброса в атмосферу загрязняющих веществ в последние годы растет.
В Роспотребнадзоре назвали причины такой ситуации: на промышленных предприятиях нет высокоэффективного газоочистного оборудования, применяются устаревшие технологии. Также эксперты обратили внимание на ошибки в планировке и застройке населенных пунктов: часто жилые массивы находятся рядом с промышленными объектами.
Самые грязные города
Неделю назад министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской назвал 15 самых грязных городов. По оценкам экологов, там сложилась наиболее неблагоприятная ситуация с атмосферным воздухом и накоплением отходов.
По словам министра, в этих городах находится много производств, а значит, существуют экологические риски.
Донской также напомнил, что к концу Года экологии будет составлен экологический рейтинг регионов, который будет основан не только на показателях выбросов, сбросов и образования отходов, но и будет учитывать качество природоохранной политики.
Самые чистые регионы
В марте общественная организация "Зеленый патруль" назвала самые чистые регионы. Ими стали Москва, Санкт-Петербург, Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. В десятку также вошли Ульяновская, Белгородская и Тюменская области, Чукотский автономный округ, Чувашская Республика.
Как отметили в организации, власти обеих столицах многое делают для улучшения качества атмосферного воздуха, благоустройства территорий.
"Зоной экологического бедствия" специалисты назвали Красноярск, где работает один из крупнейших в мире алюминиевых заводов. Его выбросы вкупе с дымами десятков других предприятий, крупных угольных котельных и бытовых угольных котлов периодически создают в городе смог, который местные СМИ окрестили режимом "черного неба".
Ситуация в Москве и Подмосковье
Эксперты EkoStandart Group представили рейтинг самых экологически безопасных районов столицы. Лидерами стали Кунцево, Ясенево, Коньково и Куркино. В список наиболее благоприятных также попали районы в ЗелАО, Косино-Ухтомский и Восточное Измайлово.
Как сообщили глава Минэкологии Подмосковья, самыми грязными муниципалитетами области стали Истра, Раменский, Ленинский, Дмитровский и Чеховский районы.
Самое грязное место в мире
В мае Национальная академия наук США назвала самое загрязненное место на планете. Им стал небольшой необитаемый остров Хендерсон в Тихом океане.
На острове Хендерсон площадью 4,3 гектара, расположенном между берегами Новой Зеландии и Латинской Америки, находится 17,6 тонны мусора. Авторы публикации подчеркивают, что причиной этой ситуации стал резкий рост производства пластика во второй половине прошлого века.