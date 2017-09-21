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Общество

Минприроды назвало самые грязные российские города

09:3821.09.2017
(обновлено: 09:53 21.09.2017)
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© Fotolia / s1rusВид на заповедник Столбы в Красноярске. Архивное фотоВид на заповедник Столбы в Красноярске. Архивное фото
© Fotolia / s1rus

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Министерство природы назвало города с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы, сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад ведомства.

Красноярск, виды города. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Паниотов
В Красноярске за загрязнение воздуха оштрафовали пять котельных
В топ-20 вошли Биробиджан, Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

Самыми грязными федеральными округами признаны Дальневосточный, Сибирский и Уральский. По данным издания, в СФО лидерами по загрязнению воздуха оказались Красноярский и Алтайский края, Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области.

Отмечается также, что общий объем выброса в атмосферу загрязняющих веществ в последние годы растет.

В Роспотребнадзоре назвали причины такой ситуации: на промышленных предприятиях нет высокоэффективного газоочистного оборудования, применяются устаревшие технологии. Также эксперты обратили внимание на ошибки в планировке и застройке населенных пунктов: часто жилые массивы находятся рядом с промышленными объектами.

Самые грязные города

Неделю назад министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской назвал 15 самых грязных городов. По оценкам экологов, там сложилась наиболее неблагоприятная ситуация с атмосферным воздухом и накоплением отходов.

Фотография Геннадия Спиридонова, снятая на улице Маршала Жукова в Омске
© Фото : Геннадий Спиридонов
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"Это Норильск, Липецк, Череповец, Новокузнецк, Нижний Тагил, Магнитогорск, Красноярск, Омск, Челябинск, Братск, Новочеркасск, Чита, Дзержинск, Медногорск, Асбест", — перечислил глава Минприроды России.

По словам министра, в этих городах находится много производств, а значит, существуют экологические риски.

Донской также напомнил, что к концу Года экологии будет составлен экологический рейтинг регионов, который будет основан не только на показателях выбросов, сбросов и образования отходов, но и будет учитывать качество природоохранной политики.

Самые чистые регионы

В марте общественная организация "Зеленый патруль" назвала самые чистые регионы. Ими стали Москва, Санкт-Петербург, Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. В десятку также вошли Ульяновская, Белгородская и Тюменская области, Чукотский автономный округ, Чувашская Республика.

Как отметили в организации, власти обеих столицах многое делают для улучшения качества атмосферного воздуха, благоустройства территорий.

Лягушка-древолаз Phyllobates terribilis
CC BY-SA 2.0 / Wilfried Berns / Phyllobates terribilis
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Также "Зеленый патруль" назвал самые худшие с точки зрения экологии регионы. Ими оказались Иркутская, Курганская, Ленинградская, Московская, Оренбургская, Свердловская, Тверская, Челябинская области, Еврейская автономная область и Республика Бурятия.

"Зоной экологического бедствия" специалисты назвали Красноярск, где работает один из крупнейших в мире алюминиевых заводов. Его выбросы вкупе с дымами десятков других предприятий, крупных угольных котельных и бытовых угольных котлов периодически создают в городе смог, который местные СМИ окрестили режимом "черного неба".

Ситуация в Москве и Подмосковье

Эксперты EkoStandart Group представили рейтинг самых экологически безопасных районов столицы. Лидерами стали Кунцево, Ясенево, Коньково и Куркино. В список наиболее благоприятных также попали районы в ЗелАО, Косино-Ухтомский и Восточное Измайлово.

Берег Онежского залива. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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В числе неблагоприятных районов эксперты назвали Капотню, Выхино и районы на юге Москвы, в частности Бирюлево.

Как сообщили глава Минэкологии Подмосковья, самыми грязными муниципалитетами области стали Истра, Раменский, Ленинский, Дмитровский и Чеховский районы.

Самое грязное место в мире

В мае Национальная академия наук США назвала самое загрязненное место на планете. Им стал небольшой необитаемый остров Хендерсон в Тихом океане.

На острове Хендерсон площадью 4,3 гектара, расположенном между берегами Новой Зеландии и Латинской Америки, находится 17,6 тонны мусора. Авторы публикации подчеркивают, что причиной этой ситуации стал резкий рост производства пластика во второй половине прошлого века.

Самые чистые и самые грязные регионы России по выбросам выхлопных газов
© РИА Новости, Инфографика
Самые чистые и самые грязные регионы России по выбросам выхлопных газов
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