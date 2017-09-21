В Керчи временно прекратили подачу воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Подача воды в Керчь прекращена в связи с ремонтными работами на водоводе, сообщает республиканское предприятие "Вода Крыма".

"В связи с ремонтными работами на водоводе на 7-ом км. Феодосийского шоссе, с четверга (21 сентября) с 08.00 до пятницы (22 сентября) до 15.00, вода в город подаваться не будет. Работы будут производиться круглосуточно", — говорится в сообщении.

Для пополнения запасов воды населения по городу пустят водовозки. Завершение ремонтных работ возможно раньше обозначенных сроков.

Керчь расположена на восточном Крыму, на берегу Керченского пролива. Население — около 150 тысяч человек.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>