В Москве 22 сентября стартует гастрономический фестиваль "Золотая осень"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Золотая осень" в Москве продлится с 22 сентября до 8 октября, в рамках мероприятия можно будет приобрести и попробовать фермерские продукты и деликатесы от российских производителей, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"На 23 фестивальных площадках и более чем 40 рынках и ярмарках в Москве можно будет приобрести и продегустировать фермерские продукты и деликатесы российских производителей — сыры, мясо, рыбу, овощи, фрукты и напитки", — говорится в сообщении.

Как поясняется, самая насыщенная праздничная программа запланирована на площадках в центре Москвы. Так, на Манежной площади и площади Революции откроется овощная выставка, главными экспонатами которой станут скульптуры и панно из натуральных тыкв. Кроме того, в анимационном шале на площади Революции покажут, как вырезать из тыкв скульптуры.

По данным портала, на Тверской площади будет работать большая сырная ярмарка, а на Кузнецком Мосту — рыбный рынок.