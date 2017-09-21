Сотрудница паспортной службы помогает в оформлении документов для получения российского паспорта. Архивное фото

Сотрудница паспортной службы помогает в оформлении документов для получения российского паспорта. Архивное фото

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Кабмин РФ утвердил программы переселения соотечественников, живущих за рубежом, в Оренбургскую область и Башкортостан. Документы размещены на сайте правительства в четверг.

"Подписанным распоряжением согласовывается проект государственной программы "Оказание содействия добровольному переселению в Оренбургскую область соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014–2020 годы в новой редакции", — говорится в справке к одному из документов.

Согласно сообщению, приоритетным является переселение соотечественников, имеющих медицинское и педагогическое образование, инженеров и ученых, а также семей, воспитывающих трех и более детей.

Реализация этой программы позволит привлечь в Оренбургскую область в 2017–2020 годах 1,2 тысячи соотечественников.

"Подписанным распоряжением согласовывается проект подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Башкортостан соотечественников, проживающих за рубежом" государственной программы "Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан", — говорится в справке к другому документу.

Приоритетным является переселение специалистов, занятых в сфере здравоохранения и медицинской науки, а также студентов, обучающихся по этим направлениям.

Кабмин надеется привлечь в республику в 2017–2021 годах более 700 соотечественников.