МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Уровень благополучия граждан в России – сводный индекс, учитывающий в частности параметры образования, здравоохранения, экологии — достиг в 2017 году 56,5 балла против 54,6 балла в 2016 году, следует из ежегодного отчета The Boston Consulting Group (BCG) на основе данных оценки устойчивого экономического развития.

Согласно исследованию, текущий индекс благополучия в Швейцарии составляет 96 баллов, в США – 86,7 балла, в Нидерландах – 94,47 балла, в Германии – 93,5 балла, в Финляндии – 91 балл.

У России, в отличие от других стран, как отмечает старший партнер и управляющий директор, председатель BCG в России и СНГ Владислав Бутенко есть сильные стороны: общее качество окружающей среды, высокий уровень образования и относительно благоприятная ситуация с гендерным равенством. Показатель доходов вырос за год с 32,82 балла до 46,02 балла, а по экономической стабильности — с 53,17 балла до 61,03 балла.

Уровень занятости в стране поднялся с 60,26 балла в 2016 году до 76,93 балла, а образования — с 38,18 балла до 73,29 балла. Оценка здоровья населения в 2017 году составляет 84,56 балла против 39,9 балла годом ранее, а оценка экологической ситуации — 67,17 балла против 56,1 балла в 2016 году.

"Но, например, высокие показатели российского образования на этапах начальной и средней школы не приводят к развитию практических навыков и компетенций. В результате российский рынок труда создает не так много возможностей для привлечения и развития талантов. Если ничего не изменится, то уже в ближайшее время Россия столкнется с острым дефицитом наиболее высококвалифицированных кадров", — отметил Бутенко.