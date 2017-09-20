МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Компания "PETER-SERVICE", которая, по данным WikiLeaks, участвует в разработке технологий слежения, ведет свою деятельность в соответствии с законодательством и соблюдает неприкосновенность частной жизни, говорится в комментарии пресс-службы компании, поступившем в РИА Новости.

"Петер-Сервис" действует в строгом соответствии с законодательством стран, в которых присутствуют наши клиенты. Неприкосновенность частной жизни — один из постулатов нашей работы. Сотрудники компании не имеют доступа к абонентским данным, тем более компания никогда не передавала информацию об абонентах наших клиентов спецслужбам какой-либо страны", — сообщила пресс-служба компании.

Представитель компании пояснил, что биллинговая система реализует функции для интеграции с другими системами оператора.

"Наши практики по разработке определенных законодательством функций соответствуют всем стандартам качества, аналогичным другим крупным поставщикам биллинговых систем. При этом за последние два года "Петер-Сервис" не имеет ни одного действующего контракта с любым государственным агентством или ведомством", — заявил он.

Сайт WikiLeaks во вторник начал публиковать документы, в которых идет речь о предполагаемом сотрудничестве российской компании "PETER-SERVICE" с ФСБ и МВД в разработке технологий слежения. В общей WikiLeaks опубликовал сложности 209 документов компании "PETER-SERVICE" с 2007 по 2015 год. Серия публикаций получила название "Spy Files Russia". В публикации Wikileaks сообщалось, что "PETER-SERVICE" является "уникальным агентом слежения", поскольку предоставляет доступ к данным российских абонентов мобильных операторов, которые передают ей "ценные метаданные, включая записи телефонных разговоров и аудиосообщений, идентификаторы устройств (IMEI, MAC-адреса), сетевые идентификаторы (IP-адреса), информацию о вышках сотовой связи и многое другое".

АО "Петер-Сервис", основанное в Санкт-Петербурге в 1992 году, является разработчиком биллинговых систем, компания работает на рынке решений для телекоммуникационного бизнеса и является одной из крупнейших ИТ-компаний России, специализируясь на разработке, внедрении и обслуживании OSS/BSS систем. В числе клиентов "Петер-Сервис" такие компании, как "МегаФон", "Ростелеком", "Газпром телеком", МТС, Yota, МТТ, "КиевCтар", Vodafone, Turkcell, 21st Century, Geocell.