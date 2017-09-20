Соцсети стали инструментом привлечения наемников для террористов

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 20 сен — РИА Новости. Социальные сети в интернете стали инструментом, которым пользуются члены террористических организаций для привлечения наемников в свои ряды, сообщил заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян на встрече генпрокуроров государств-членов Совета государств Балтийского моря.

"Развёрнутая террористами информационная война в интернете, в первую очередь в соцсетях, и привлечение таким образом наёмников — это вызов. Понятно, что эффективно бороться с этими угрозами можно только объединёнными усилиями", — сказал Карапетян.

Он добавил, что наметилась еще одна опасная для всех стран проблема — возвращение террористов из зон вооружённых конфликтов в свои страны для вербовки новых члены и подготовки терактов. По словам Карапетяна, напряжённость обстановки на Ближнем Востоке показывает, что экспансия международного терроризма вышла за пределы отдельных регионов и стала глобальной угрозой.

"Необходимо принятие принципиальных и решительных действий. Поэтому важно выполнение резолюции 2354 совета безопасности ООН от 24 мая 2017 года, которая предусматривает комплекс мер по противодействию террористической пропаганде", — добавил Карапетян.

Встреча генпрокуроров государств-членов Совета государств Балтийского моря (СГБМ) впервые состоялась в Калининградской области. В работе принимают участие представители генеральных прокуратур Германии, Дании, Латвии, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции, Эстонии, а также представители Международной ассоциации прокуроров и постоянного международного секретариата СГБМ. Прокуроры обсудили вопросы противодействия незаконной миграции, международный опыт борьбы с терроризмом и экологическими преступлениями.