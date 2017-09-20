Глава "Алросы" отчитался о помощи, оказанной семьям погибших горняков

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Выводы о причинах аварии на алмазном руднике "Мир" в Якутии будут сделаны через несколько недель, сообщил глава "Алросы" Сергей Иванов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Министр по чрезвычайным ситуациям оценил спасательную операцию как достаточно сложную и проведенную на должном уровне. Все, что можно было, сделано для спасения заблокированных горняков. По Вашему указанию семьям погибших горняков оказана материальная поддержка — это и прямые выплаты со стороны компании, страховые выплаты, прямая адресная материальная помощь со стороны Республики Саха и Белгородской области", — сказал Иванов.

Он добавил, что сейчас рудник находится в фазе консервации. "Мы приступаем к проекту по откачке воды, потому что пока мы не решим вопрос по откачке соляных растворов, мы не сможем спуститься вниз. Работает комиссия Ростехнадзора, соответствующие выводы будут сделаны через несколько недель, по итогам выводов комиссии Ростехнадзора мы соответствующую работу проведем внутри компании", — отметил глава "Алросы".

На алмазном руднике "Алросы" в городе Мирный в Якутии 4 августа произошел прорыв воды из карьера. В шахте в тот момент находился 151 человек. На поверхность были подняты 143 горняка. Восемь человек остались под землей. Поисково-спасательные работы на руднике остановили 26 августа из-за опасности затопления подземных выработок. Попытка спустить воду из карьера с помощью направленных взрывов не удалась.