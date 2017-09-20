Путин призвал отвязать размер страховых взносов малого бизнеса от МРОТ

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Правительство РФ должно отвязать размер страховых взносов малого бизнеса от МРОТ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, таким способом нужно делать, чтобы не навредить в данном случае тем людям, которые сами зарабатывают и ещё рабочие места создают. Поэтому это тоже возможно. Правительство обязательно тоже эту задачу сформулирует, доработайте с ними. Я имею в виду оторвать прямую связь уплаты взносов от величины МРОТа", — заявил Путин.
При этом президент заверил, что власти повысят МРОТ в любом случае, тем более, что для этого есть необходимые возможности.
Ранее правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума и поручило внести его в Госдуму. На сайте кабмина отмечалось, что принятие законопроекта позволит довести к 2019 году МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации и будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,5 миллиона работников, в том числе 1,6 миллиона работников бюджетной сферы.