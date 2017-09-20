Путин призвал отвязать размер страховых взносов малого бизнеса от МРОТ

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Правительство РФ должно отвязать размер страховых взносов малого бизнеса от МРОТ, заявил президент РФ Владимир Путин.

Руководитель общественной организации "Опора России" Александр Калинин в ходе рабочей встречи с главой государства отметил, что увеличение МРОТа может повысить размер налоговых и других выплат для предпринимателей. Он предложил убрать связь между этими показателями.

"Конечно, таким способом нужно делать, чтобы не навредить в данном случае тем людям, которые сами зарабатывают и ещё рабочие места создают. Поэтому это тоже возможно. Правительство обязательно тоже эту задачу сформулирует, доработайте с ними. Я имею в виду оторвать прямую связь уплаты взносов от величины МРОТа", — заявил Путин.

При этом президент заверил, что власти повысят МРОТ в любом случае, тем более, что для этого есть необходимые возможности.

"Мы обязательно все равно это сделаем. Это наша задача, наши обязательства перед гражданами. Но и просто из чисто моральных соображений у нас люди не могут получать зарплату меньше, чем прожиточный минимум. Это просто невозможно. Мы жили в таких условиях, когда не было возможности решить эту задачу. Теперь, несмотря на все сложности, все-таки экономика растёт", — сказал Путин на встрече с Калининым.

Ранее правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума и поручило внести его в Госдуму. На сайте кабмина отмечалось, что принятие законопроекта позволит довести к 2019 году МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации и будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,5 миллиона работников, в том числе 1,6 миллиона работников бюджетной сферы.