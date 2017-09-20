Бабье лето в европейской части России продлится до октября

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Бабье лето с теплой погодой выше нормы продлится до начала октября практически на всей европейской части России, однако ночи будут уже холодными, заявила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Вся предстоящая десятидневка у нас получается теплая: на 3-5 градусов выше средних многолетних значений. Однако показания термометров продолжат уменьшаться и ночи все равно будут прохладными – 4-9 градусов. Утром люди это почувствуют", – сказала Макарова.

По ее словам, сентябрь в целом получается достаточно теплым на большей части европейской части России за исключением нескольких регионов. При этом в пятницу будет день осеннего равноденствия, когда сравняется продолжительность дня и ночи.

"Солнце уйдет в южное полушарие – и у нас изменится тепловой баланс: днем воздух будет прогреваться меньше, чем охлаждаться ночью. Световой день будет уменьшаться, а ночи становиться все более прохладными", – добавила Макарова.

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