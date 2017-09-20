В Краснодаре обсудят создание единого всероссийского казачьего войска

СОЧИ, 20 сен — РИА Новости. Вице губернатор Кубани, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда рассказал о намерении выступить с предложением о создании единого всероссийского казачьего войска, в которое войдут все 11 реестров казачьих войск страны. Об этом он заявил на заседании межведомственной комиссии по вопросам казачества, которое состоялось в среду в Сочи.

"Ранее мы много говорили о необходимости объединения всех 11 реестров казачьих войск в одно единое всероссийское казачье войско. С этой инициативой я обязательно выступлю, как основной докладчик на пленарном заседании на предстоящем Всероссийском форуме войсковых казачьих войск, который пройдет в Краснодаре 5-6 октября. Также на форуме будут рассмотрены четыре направления: организация государственной службы казачьими войсками, патриотическое воспитание подрастающего поколения и система непрерывного казачьего обучения, взаимодействие казачества и русской православной церкви и экономическая составляющая казачьих войск", — сообщил журналистам Долуда.

Планируется, что участниками форума станут делегации от каждого реестра казачьего общества в составе 10 человек разных уровней: атаман войска, атаман отдела, атаман районных казачьих обществ, атаман первичного казачьего общества, а также войсковой священник.