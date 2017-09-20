Глава МЧС назвал волну звонков о "минировании" большой проблемой

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков назвал серьезной проблемой волну звонков телефонных террористов, из-за которых за восемь дней по всей стране были эвакуированы, по данным источника РИА Новости, более 300 тысяч человек.
По его словам, ведомство оказывает помощь в организации эвакуации людей. "И, конечно, решаем все профессиональные вопросы в пределах компетенции МЧС России. Все эти вопросы мы держим на особом контроле", — сказал Пучков.
Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.
О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
* Террористическая организация, запрещенная в России.