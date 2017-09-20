Глава МЧС назвал волну звонков о "минировании" большой проблемой

Сотрудник полиции у гостиницы Космос в Москве после сообщения о минировании. 13 сентября 2017

Сотрудник полиции у гостиницы Космос в Москве после сообщения о минировании. 13 сентября 2017

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков назвал серьезной проблемой волну звонков телефонных террористов, из-за которых за восемь дней по всей стране были эвакуированы, по данным источника РИА Новости, более 300 тысяч человек.

"Это большая, серьезная проблема. Ведомство осуществляет полное реагирование с привлечением пожарно-спасательных и других специализированных подразделений", — сказал Пучков журналистам.

По его словам, ведомство оказывает помощь в организации эвакуации людей. "И, конечно, решаем все профессиональные вопросы в пределах компетенции МЧС России. Все эти вопросы мы держим на особом контроле", — сказал Пучков.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство"*. По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

* Террористическая организация, запрещенная в России.