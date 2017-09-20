Голодец рассказала о продолжительности жизни в регионах Дальнего Востока

МАЛАХОВКА (Московская область), 20 сен — РИА Новости. Регионы Дальнего востока — Еврейская автономная область и Амурская область — существенно отстают от других по продолжительности жизни, заявила вице-премьер Ольга Голодец на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Она напомнила, что средняя продолжительность жизни в России достигла 72,5 лет. При этом есть субъекты, в которых продолжительность жизни существенно отличается: в Ингушетии превысила 80 лет, что связано в том числе с укладом жизни. По словам вице-премьера, очень много субъектов РФ, которые вплотную подходят к мировым показателям в 80 лет. Москву от этой цифры отделяют несколько лет.

"Есть регионы, которые существенно отстают, к сожалению, это регионы прежде всего Дальнего Востока: и Еврейская автономная область, и Амурская область, — заявила Голодец. — Мы будем делать, чтобы состояние нашего здравоохранения, качество жизни выравнивалось и было доступно во всех регионах".

По ее словам, в настоящее время в России проживают 13,37 миллиона человек старше 70 лет.