Мосгордума одобрила установку памятников Солженицыну и Айтматову

Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото

Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Мосгордума одобрила возведение в городе памятников писателям Александру Солженицыну и Чингизу Айтматову, такое решение было принято в ходе заседания в столичном парламенте в среду.

"Предлагается дополнить перечень предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения следующими объектами – памятником Солженицыну и памятником Чингизу Айтматову", — сказал депутат Мосгордумы Антон Палеев.

Он рассказал, что памятник Солженицыну планируют установить в сквере на одноименной улице писателя, финансировать возведение монумента будет благотворительный фонд писателя.

"Средства, которые готов внести фонд, составляют 15 миллионов рублей", — пояснил депутат. Инициатором возведения выступил Дом русского зарубежья им. Солженицына.

Палеев рассказал, что памятник Айтматову также планируют установить в сквере на названной в честь писателя улице: она находится вблизи пересечения Павловской улицы и Подольского шоссе. Источником финансирования выступает министерство культуры, информации и туризма Киргизской республики. Объем финансирования составляет порядка 30 миллионов рублей.

Ранее за установку памятников писателям выступили комиссии при столичном парламенте по монументальному искусству и по культуре.

"Законопроект о возведении памятников одобрен", — сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.