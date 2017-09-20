Мосгордума одобрила установку памятников Солженицыну и Айтматову

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Мосгордума одобрила возведение в городе памятников писателям Александру Солженицыну и Чингизу Айтматову, такое решение было принято в ходе заседания в столичном парламенте в среду.
Он рассказал, что памятник Солженицыну планируют установить в сквере на одноименной улице писателя, финансировать возведение монумента будет благотворительный фонд писателя.
"Средства, которые готов внести фонд, составляют 15 миллионов рублей", — пояснил депутат. Инициатором возведения выступил Дом русского зарубежья им. Солженицына.
Ранее за установку памятников писателям выступили комиссии при столичном парламенте по монументальному искусству и по культуре.
"Законопроект о возведении памятников одобрен", — сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.