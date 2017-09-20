В 2018 году может появиться сообщество по продвижению русского языка

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Международное гуманитарное сообщество по популяризации русского языка за рубежом могут создать ко Дню русского языка в 2018 году; появление такого движения уже поддержал сербский режиссер и актер Эмир Кустурица, сообщили в среду участники заседания, посвященного реализации этой инициативы.

В июне председатель правления фонда "Русский мир", депутат Госдумы Вячеслав Никонов сообщил, что фонд намерен обдумать создание движения в поддержку ценностей русского мира. Тогда он пояснил, что в настоящее время создать такое сообщество фонд пока не готов, но должен думать о реализации этой идеи.

В среду в Российской академии образования состоялось заседание межведомственной комиссии по направлению "Русский язык — язык международного общения", где обсуждалась идея реализации этого гуманитарного сообщества.

"Говоря об обращениях по созданию такого русскоязычного движения, конечно, оно должно носить не только языковой характер… Вопрос — когда объявить о его создании и когда опубликовать обращения, в том числе видных (деятелей), которые в принципе готовы поддержать такое обращение по созданию движения… С Кустурицей я разговаривал. Он готов поддержать такое заявление", — сказал исполнительный директор фонда "Русский мир" Владимир Кочин.

Исполняющий обязанности ректора Российского педагогического университета имени Герцена Сергей Богданов предложил подумать о создании штаб-квартиры движения в Праге, так как этот город имеет историко-символический аспект.

"Мы все понимаем, что это будет движение в поддержку России, в поддержку контактов с Россией, в поддержку российского образования, и никто этого не скрывает", — отметил Кочин.

В ходе обсуждения, возникло предложение реализовать идею создания такого движения и объявить об этом в День русского языка — 6 июня 2018 года.

"Если мы хотим сделать это к 6 июня 2018 года, в принципе, это обозримая история. Но нужно уже начинать работать", — сказал замминистра образования и науки Павел Зенькович.

Как отметил замминистра, в первую очередь можно создать такое движение, привлекая молодежные организации. Он предложил подробно изучить опыт разных стран в этом направлении, а также обсудить реализацию данной идеи на полях XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.