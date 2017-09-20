Прогулочный теплоход Артек совершает первый рейс после капитального ремонта в День рождения Международного детского центра Артек в Крыму

Прогулочный теплоход Артек совершает первый рейс после капитального ремонта в День рождения Международного детского центра Артек в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Крымский международный детский центр "Артек" отказался предоставить властям Латвии и Грузии информацию об отдыхавших в лагере детях из этих стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.

"Действительно, к нам поступали запросы из Грузии и Латвии о предоставлении таких сведений о детях. Разумеется, что нами этого сделано не было", — сказали в пресс-службе.

Руководство "Артека" рекомендовало властям обеих стран обратиться с соответствующим запросом в российский МИД.

В начале августа в лагере побывали шесть детей из Тбилиси — победители олимпиады по русскому языку, проведенной Государственным институтом русского языка имени А. С. Пушкина. После того как на это обратил внимание Михаил Саакашвили, в Грузии началась целая кампания по травле детей, а власти пообещали наказать всех, кто причастен к организации поездки.

В 2016 году в "Артеке" отдохнули дети из почти 40 стран. В 2017 году планируется принять около 40 тысяч детей, что станет рекордом для лагеря.

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