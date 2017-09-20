Суд изъял участок главы Россельхознадзора для государственных нужд Москвы

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Щербинский суд Москвы изъял для реконструкции Боровского шоссе участок руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергея Данкверта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

"Для государственных нужд Москвы изъят земельный участок, расположенный в поселении Марушкинское", — сказала она. Таким образом, суд удовлетворил иск департамента городского имущества Москвы.

По ее словам, после выплаты денежного возмещения на сумму более 3,5 миллиона рублей, ответчик должен в течение пяти дней освободить участок от имущества и передать департаменту развития новых территорий Москвы.

Пресс-секретарь уточнила, что пока решение в законную силу не вступило.